Ascopiave: utile I sem 2024 a 18,5 mln (+38%), ricavi a 99,1 mln (+18%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 30 lug - Ascopiave chiude i primi 6 mesi del 2024 con una crescita dei ricavi di vendita consolidati del 18% a quota 99,1 mln di euro legata principalmente all'incremento dei ricavi tariffari della distribuzione gas, pari a 8,5 milioni di euro e all'aumento delle vendite di energia rinnovabile per 7,7 milioni di euro.

Il margine operativo lordo della societa' (mol) si attesta a 48,7 mln euro nel periodo, in crescita del 28% rispetto ai 38,2 mln del primo semestre 2023. In positivo (+38%) anche il risultato netto consolidato che raggiunge i 18,5 milioni di euro.

La posizione finanziaria netta del gruppo al 30 giugno 2024, pari a 405,6 milioni, ha registrato un incremento di 16,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023.

In termini di volumi di gas distribuiti attraverso le reti gestite dalle societa' del gruppo si registra un aumento dello 0,3% a quota 816 milioni di metri cubi.

Al 30 giugno 2024 la rete gestita dal gruppo ha una estensione di 14.713 chilometri e connette circa 871.700 utenti.

'Il Gruppo chiude il primo semestre con risultati in crescita, con un contributo positivo da parte di tutte le aree di business - dichiara il presidente e di Ascopiave Nicola Cecconato. - Segnalo in particolare la performance molto positiva del comparto delle energie rinnovabili che, nel semestre, ha realizzato un margine operativo lordo di 11,6 milioni di euro, in decisa crescita rispetto allo scorso anno, grazie a volumi di produzione prossimi alle medie storiche e ad un regime dei prezzi di vendita tornato a condizioni normali di mercato, dopo le restrizioni governative in vigore nel 2023'.

Nel corso del primo semestre 2024 gli impianti idroelettrici ed eolici gestiti, (per una potenza complessiva di 84,1 MW) hanno prodotto 127 GWh di energia elettrica, cui ha contribuito anche l'entrata in produzione di un nuovo impianto eolico in Calabria.

Com-col-ric

(RADIOCOR) 30-07-24 11:57:53 (0380)ENE,UTY 5 NNNN