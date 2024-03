Ascopiave: Cecconato, piano 2024-27 e' concreto e rivolto alla crescita

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 18 mar - Circa 221 milioni di euro di investimenti nelle rinnovabili, 122 dei quali in operazioni di M&A e i restanti nello sviluppo di impianti greenfield. Di questi ultimi 99 mln, 58 mln sono destinati al settore eolico, principalmente nell'implementazione degli impianti gia' acquisiti tra negli ultimi anni dall'azienda in Calabria e Campania e 41 mln nel fotovoltaico. Altri 346 mln di euro saranno investiti invece nella gestione e nello sviluppo delle reti gas con un budget da 87 milioni di euro per operazioni di M&A sulle quali, il presidente ed ad di Ascopiave Nicola Cecconato ha assicurano che "gia' ci sono interlocuzioni attive anche se nulla e' ancora stato definito".

Il piano di industriale 2024-27 di Ascopiave prevede complessivamente investimenti per 617 mln euro ma in caso di aggiudicazione di 4 gare Atem, eventualita' che il presidente della utility non vede come estremamente probabile anche con l'approvazione in tempi celeri delle ultime normative di cui si discute in questi giorni, a questa cifra si aggiungerebbero ulteriore 215 mln di euro.

Gli investimenti sarebbero sostenuti in parte con la cessione delle partecipazioni di minoranza in EstEnergy ed Hera Comm attraverso l'esercizio integrale entro il 2026 delle opzioni put.

"Si tratta di un piano rivolto alla crescita capace di generare complessivamente per 684 mln di euro, 508 dei quali distribuiti agli azionisti (147 mln tramite un incremento progressivo del dividendo che passera' dai 0,14 euro attuali agli 0,18 del 2027) ma anche ai dipendenti, al territorio al territorio e cosi' via. Questo piano industriale non e' un libro dei sogni ma un progetto concreto che siamo sicuri di poter realizzare come abbiamo dimostrato anche con i piani industriali precedenti".

Col-ric

(RADIOCOR) 18-03-24 17:39:35 (0520)ENE,UTY 5 NNNN