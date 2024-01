As Roma: ok Giunta a relazione su stadio, ora progetto definitivo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 gen - Nel dettaglio, le richieste e gli approfondimenti emersi durante il dibattito pubblico sono stati analizzati dall'amministrazione e dalla As Roma e hanno riguardato vari aspetti del progetto, nella maggior parte dei casi gia' affrontati e toccati nel corso dell'esame della delibera sul Pubblico interesse dello scorso maggio. Si tratta di questioni tecnico-amministrative, procedurali e gestionali; questioni ambientali (impatto visivo, microclima locale, consumo di suolo, habitat naturale e valore ecosistemico, impatti acustici, criticita' energetiche, inquinamento luminoso, isole di calore, polveri sottili e smaltimento rifiuti), mobilita' e accessibilita' (con una specifica attenzione che dovra' essere rivolta alla mobilita' ciclabile e pedonale, alla connessione con i quartieri limitrofi, con particolare riferimento a via dei Monti Tiburtini) e caratteristiche del progetto. Queste tematiche, poste da cittadini e comitati, sono confluite in una serie di raccomandazioni progettuali consegnate alla societa'. Il prossimo step procedurale prevede la consegna da parte della As Roma del progetto definitivo corredato di un piano economico-finanziario asseverato che dovra' essere approvato dall'Assemblea capitolina. Nella stessa seduta verra' indicato il rappresentante del Sindaco alla conferenza dei servizi decisoria che sara' aperta dalla Regione Lazio.

