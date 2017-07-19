Artemis IM: dobbiamo aspettarci un'accelerazione delle azioni cinesi? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - I dati sulla produzione e le vendite al dettaglio mostrano una dinamica generale di crescita, anche se inferiore alle aspettative, e il sentiment aziendale e' in miglioramento. Il governo controlla strategicamente l'offerta, cercando di 'guidare le imprese a migliorare la qualita' dei prodotti e incentivare un abbandono ordinato della capacita' produttiva obsoleta'.

Credo che da qui a fine anno il paese presentera' dati decisamente migliori che potrebbero incoraggiare una netta ripresa dei prezzi degli asset.

La Cina offre opportunita' interessanti per gli investitori che privilegiano i titoli value. Offre gia' prezzi interessanti, ma se si guarda attentamente si possono individuare societa' di qualita' che si scambiano con uno sconto dell'ordine del 30% rispetto ai mercati emergenti globali. Un duplice vantaggio, a nostro avviso.

Qualsiasi cambiamento nel sentiment potrebbe ripercuotersi positivamente su queste aziende, favorite anche da un dollaro debole e da un potenziale allentamento monetario: tutti validi argomenti per investire maggiormente nei mercati emergenti in generale.

Per concludere vorrei ribadire quanto affermato inizialmente.

Il sorpasso di Tesla ad opera di BYD ci ricorda che la Cina e' un produttore sofisticato. Come ci sia arrivata e' pressoche' irrilevante: cio' che conta per noi investitori e' che molte aziende cinesi non si accontentano di vendere sul mercato domestico prodotti di bassa qualita'.

La Cina di oggi non e' la Russia degli anni '60 e '70 che costruiva auto sgraziate quanto funzionali come le Lada, rudimentali e facili da riparare (peraltro un vantaggio, vista la scarsa affidabilita'). Avete presente un film di spionaggio dell'era sovietica? Erano le classiche auto guidate dagli agenti del KGB. E anche dall'80% della popolazione. Credo che sia questa l'immagine che viene generalmente in mente agli investitori occidentali quando pensano alla Cina, sottovalutando la minaccia e il potenziale delle aziende cinesi.

La Cina conta 3.167 universita' e istituti di studi superiori, frequentati da oltre 40 milioni di studenti. Vanta il maggior numero di universita' di prestigio al mondo, stando a molti studi. Questo investimento nell'istruzione e nell'innovazione alimenta lo sviluppo di molte societa' cinesi all'avanguardia.

Per esempio, Take Sino Biopharm, societa' leader del settore farmaceutico, investe in terapie antitumorali e per la cura di patologie epatiche e cardiovascolari. E' una delle numerose societa' di punta del settore. Oltre che rispondere ai bisogni dei pazienti cinesi, ha l'obiettivo di diventare un leader globale. L'azione si e' apprezzata del 156% quest'anno, ma e' ancora lontana dai massimi pre-Covid.

A nostro avviso, molte societa' in Cina hanno il potenziale per beneficiare di una ripresa analoga. E' arrivato il momento per non lasciarsi sfuggire l'opportunita'.

