Arsenale: si rafforza in Asia e acquisisce quota 33% nella vietnamita SJourney

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - Arsenale, azienda attiva nell'hospitality di lusso e nel turismo ferroviario, ha acquisito una partecipazione strategica del 33% in SJourney, brand vietnamita di viaggi ferroviari di lusso, che propone esperienze immersive attraverso il Paese.

L'operazione, si legge in una nota, segna l'ingresso diretto del gruppo in Vietnam, rafforzandone ulteriormente la presenza in Asia e accompagnando al contempo la continua evoluzione del prodotto. "L'investimento fa seguito all'acquisizione di Golden Eagle Luxury Trains nel 2025 e si inserisce nel progetto di Arsenale di costruire una piattaforma internazionale integrata dedicata al turismo ferroviario di lusso, attraverso alcune delle destinazioni piu' iconiche e suggestive del mondo", conclude la nota.

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(RADIOCOR) 10-09-26 10:50:02 (0217) 5 NNNN