Arpex: ricavi 2025 superano 20 mln (+17%), ebitda di 5 mln

A luglio oltre 20 impianti connessi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 giu - Arpex, operatore italiano di soluzioni fotovoltaiche per il settore commerciale e industriale, ha chiuso l'esercizio 2025 con ricavi superiori ai 20 milioni di euro (+17%) e un Ebitda di circa 5 milioni. Il 2026 rappresenta il primo anno di piena esecuzione del nuovo piano industriale. In questi primi mesi dell'esercizio Arpex ha gia' connesso una serie di impianti per una potenza complessiva superiore a 4,1 MW, distribuiti tra Piemonte e Lombardia. Con il mese di luglio, la societa' superera' quota 20 impianti connessi, con ulteriori progetti in fase avanzata di sviluppo su scala nazionale. Complessivamente, gli allacciamenti di questi primi mesi del 2026, permettono l'immissione in rete di oltre 15 MW. Secondo il management, i risultati confermano la solidita' del posizionamento della societa' e segnano l'avvio di una nuova fase di sviluppo industriale. Nel corso dell'ultimo anno, infatti, Arpex ha intrapreso un percorso di evoluzione del proprio modello operativo, in continuita' con quanto avviato a seguito dell'ingresso nel capitale del fondo infrastrutturale britannico Pioneer Point Partners.

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