Armani: Giuseppe Marsocci nominato amministratore delegato -2

Dell'Orco, e' scelta piu' naturale per assicurare continuita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 ott - Il comunicato sottolinea che la nomina rappresenta un'importante conferma della volonta' compatta della famiglia Armani di dare seguito al progetto che Giorgio Armani ha costruito e perpetuato per 50 anni, nel rispetto dei principi fondanti e delle direzioni di continuita' tracciate dallo stesso fondatore.

Nelle prossime settimane, il cda della Giorgio Armani prendera' la sua forma definitiva al compiersi delle procedure ed esecuzioni testamentarie. Tuttavia, e' evidenziato, 'si e' voluto fin d'ora procedere, anticipando la nomina dell'amministratore delegato, per avviare il nuovo corso senza soluzione di continuita' nella gestione dell'azienda'. Leo Dell'Orco ha commentato: 'la sua esperienza professionale internazionale, la profonda conoscenza del settore e dell'azienda, la discrezione, la lealta' e lo spirito di squadra, insieme alla vicinanza negli ultimi anni al signor Armani, rendono Giuseppe la scelta piu' naturale per assicurare continuita' al percorso delineato dal fondatore'. Lo stesso Marsocci ha dichiarato: 'ringrazio la Fondazione, il cda e la famiglia Armani per la fiducia che e' stata riposta in me. E' un progetto di straordinaria importanza, di continuita' e valorizzazione di uno dei marchi del made in Italy piu' prestigiosi al mondo, che anzi ha sublimato per i clienti ed il mercato la natura di semplice marchio, acquisendo a tutto diritto il valore di brand lifestyle'. Il manager ha quindi detto che 'l'obiettivo e' sfidante, tanto piu' in un mercato del lusso in profonda riflessione su se' stesso, ma e' raggiungibile grazie al fondamentale contributo di un team di eccellenti clienti, fornitori, partner ed appassionati collaboratori in tutto il mondo ed in particolare a Milano, molti dei quali sono stati vicino al signor Armani tanti anni. Insieme faremo di tutto per perpetuare il suo modello di azienda e la sua idea di bellezza, e sapremo portarla avanti con coerenza e sensibilita', tenendo conto dei valori e delle aspettative di un mondo che cambia'.

Torinese, 61 anni, laureato in Economia e Commercio all'universita' di Torino, Marsocci vanta un'esperienza internazionale di oltre 35 anni nel settore della moda e del lusso. I suoi primi incarichi lavorativi si segnalano in ambito sales, marketing e brand management presso il gruppo GFT di Torino, azienda licenziataria di Valentino, Dior, Ungaro, Stone Island e dello stesso Armani. Tra le altre esperienze significative, da segnalare cinque anni in Fila Sport (Gruppo HDP) come responsabile dello sviluppo del business internazionale, per poi nel 2003 entrare direttamente nel Gruppo Armani, ricoprendo ruoli di crescente responsabilita', sia presso l'headquarter di Milano sia nelle filiali estere. Tra questi: direttore commerciale di Armani Collezioni, CEO della filiale svizzera (ex base logistica/customer service di tutti i mercati esteri), direttore globale delle linee diffusione/wholesale, e per oltre dieci anni nella sede di New York, prima come presidente della Trimil US, joint venture Zegna/Armani, fino al ruolo di ceo delle Americhe dal 2014 al 2019.

Negli ultimi sei anni, fino ad oggi, e' stato, a diretto riporto di Armani, il vicedirettore generale e global chief commercial officer del gruppo, sedendo in numerosi board societari, tra cui come presidente della Giorgio Armani Retail e come ceo/presidente di varie societa' estere del gruppo. E' appassionato di sport, giornalismo, enologia e filosofia.

