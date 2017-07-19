ARK Invest: AI in sanita', l'occasione che il mercato non ha ancora prezzato correttamente - PAROLA AL MERCATO

di Ovid Amadi* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 lug - Per gran parte della storia della medicina, abbiamo trattato le malattie solo dopo la loro comparsa. Questo paradigma sta cambiando grazie al calo dei costi del sequenziamento del DNA, a una visione piu' completa della biologia umana e a un salto di qualita' nell'intelligenza artificiale: la biologia sta diventando leggibile, scrivibile e sempre piu' prevedibile.

Tutto cio' sta avvenendo in un segmento che chiamiamo multiomica.

Il genoma e' l'insieme completo del DNA presente in quasi ogni cellula, e la genomica e' la scienza che lo legge. Ma il DNA e' solo il primo strato, che coglie cio' che la biologia di una persona e' in grado di fare, e non cio' che sta effettivamente facendo nel presente. La multiomica e' lo studio integrato di tutti gli strati che plasmano salute e malattia: il genoma, l'epigenoma, l'RNA, le proteine e i metaboliti, letti insieme per rivelare il fenotipo che conta sul piano clinico. E' questa immagine piu' completa e meno costosa a trasformare la medicina da pratica scientifica reattiva a predittiva.

I recenti progressi della genomica e della multiomica stanno portando la scienza dal laboratorio alle prove cliniche. In primo luogo, i costi sono crollati e dovrebbero continuare a farlo; in secondo luogo, avendo imparato a "leggere il DNA", la scienza sta ora imparando a "scriverlo", consentendo all'industria sanitaria di correggere o disattivare le sequenze che causano la malattia.

Man mano che l'intelligenza artificiale diventa parte integrante delle nuove pratiche sanitarie, comincia inoltre a emergere un " effetto volano": un sequenziamento meno costoso amplia l'adozione, che a sua volta genera piu' dati molecolari; quei dati addestrano modelli migliori, e modelli migliori producono strumenti, test e trattamenti migliori, che abbassano ulteriormente i costi.

La scala e' impressionante: la ricerca di ARK suggerisce che i dati generati ogni anno dai test molecolari di nuova generazione superano gia' i 15 mila miliardi di token utilizzati per addestrare i modelli linguistici di frontiera, e potrebbero crescere di circa dieci volte entro il 2030.

Ne consegue un'economia dello sviluppo dei farmaci completamente nuova. Per esempio, la ricerca di ARK suggerisce che l'AI puo' ridurre di circa il 40% il tempo necessario per portare un farmaco sul mercato, da circa 13 a otto anni, e abbattere di circa quattro volte il costo totale di sviluppo, da 2,4 a 0,7 miliardi di dollari.

*Director of Research e Portfolio Manager di ARK Invest Red-.

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