Ariston Group: Merloni, in Russia manteniamo la proprieta' non la gestione'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Fabriano, 17 set - Ariston Group "mantiene la proprieta'" dello stabilimento in Russia, nella regione di San Pietroburgo, ma "non la gestiamo". Cosi' Paolo Merloni, presidente esecutivo del gruppo, interpellato sul destino dello stabilimento russo sequestrato nel 2024 dalla Russia e dissequestrato 11 mesi dopo. "Due decreti (da parte delle autorita' russe, ndr) di cui non sapevamo nulla" indica Merloni nella giornata in cui si celebra il centenario del padre, Francesco Merloni, con l'inaugurazione di un nuovo stabilimento nelle Marche ad Albacina. L'impianto russo produce scaldacqua per il mercato interno russo aggiunge Merloni "quindi non ci sono legami con l'Europa e non sta avendo problemi finanziari" indica nel corso di una conferenza stampa. La decisione di mantenere la proprieta' (lo scorso anno era stato affidato a Gazprom dalle autorita' russe) e' legata al rispetto dei lavoratori della societa' russa "che hanno sempre lavorato bene".

