Ardian: vende partecipazione di maggioranza in Prosol ad Apollo

Prosol vanta partnership con quasi 2.300 produttori francesi, impiega quasi 10.000 persone in circa 450 punti vendita nel territorio francese e gestisce il marchio Grand Frais (in collaborazione con Euro Ethnic Foods e Despi), oltre a fresh., La Boulangerie du Marche', Mon Marche', BioFrais e Banco Fresco e Panfe' in Italia. Lo scorso anno l'azienda ha generato ricavi superiori a 4,2 miliardi di euro. Dal suo investimento in Prosol nel 2017, Ardian ha sostenuto l'azienda nell'accelerazione del suo sviluppo, combinando crescita organica e acquisizioni strategiche. Nel corso di questa partnership, Prosol ha piu' che triplicato i ricavi e realizzato operazioni di rilievo. Oggi Prosol ribadisce la propria ambizione di proseguire il percorso di crescita per affermarsi come leader nella distribuzione di prodotti freschi. L'investimento di Apollo, insieme agli azionisti storici, consentira' alla societa' di proseguire la propria strategia di crescita sotto la guida del team manageriale, rafforzera' il posizionamento, i valori e la missione dell'azienda: difendere e promuovere il lavoro dei produttori artigianali, rendendo disponibili a quante piu' persone possibile prodotti buoni e sani.

