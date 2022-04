ArcelorMittal: acquista 80% impianto HBI di Voestalpine in Texas, valore 1 mld $

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 apr - ArcelorMittal acquistera' una quota di maggioranza nell'impianto di ferro bricchettato a caldo (HBI)dell'austriaca Voestalpine in Texas, negli Stati Uniti, sulla base di un accordo che valuta gli asset attorno a 1 miliardo di dollari. Il produttore di acciaio acquisira' una partecipazione dell'80% nello stabilimento di Corpus Christi, che ha una capacita' annua di due milioni di tonnellate di HBI. Il prodotto e' una materia prima di alta qualita' ottenuta attraverso la riduzione diretta del minerale di ferro, utilizzata per produrre acciai di alta qualita' in un forno ad arco elettrico, ma che puo' essere utilizzata anche negli altiforni, con conseguente minor consumo di coke, ha affermato ArcelorMittal. Si tratta del principale stabilimento al mondo di questa produzione. Nell'ambito della transazione, la societa' ha anche accettato di fornire a Voestalpine un volume annuale di HBI in linea con le partecipazioni di quest'ultima nelle acciaierie di Donawitz e Linz in Austria. Voestalpine manterra' il restante 20% del capitale dell'impianto. Il resto della produzione sara' consegnato a terzi in base ai contratti di fornitura esistenti e alle strutture di ArcelorMittal, ha affermato la societa'. L'acquisizione della partecipazione e' soggetta alle consuete approvazioni normative, ha aggiunto ArcelorMittal.

