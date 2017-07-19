Aquafil: utile I sem 2025 a 2,2 mln (da perdita 6 mln), vara bond da 50 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 ago - Acquafil, attiva nel settore dell'economia circolare, ha chiuso il primo semestre del 2025 con 281,2 milioni di euro di ricavi, in lieve calo del 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il gruppo tuttavia ha registrato un utile per 2,2 milioni, rispetto ad una perdita per 6,1 milioni dello scorso anno. Lo ha reso noto la societa' in un comunicato, spiegando che la flessione nel fatturato e' riconducibile ad un incremento delle quantita' vendute non pienamente supportate dai prezzi di vendita. Per quanto riguarda gli altri indicatori, l'Ebitda e' salito del 17,8% a 38,4 milioni nel primo semestre 2025, mentre l'Ebit si e' attestato a 5,2 milioni.

Infine al 30 giugno 2025 il risultato netto della gestione finanziaria e' stato pari a 2,7 milioni rispetto ai 10,2 milioni del medesimo periodo dell'esercizio precedente. "Nel primo semestre abbiamo raggiunto il 13,6% di Ebitda, traguardo che conferma gli obiettivi del Piano e dimostra la capacita' di adattamento anche in periodi turbolenti - ha commentato l'ad di Aquafil Giulio Bonazzi - Guardiamo con ottimismo al secondo semestre" e "possiamo riconfermare che attualmente dazi e tariffe imposti dagli Stati Uniti non hanno un impatto diretto sui nostri prodotti". Inoltre il cda del gruppo ha approvato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo complessivo di 50 milioni di euro con durata di 10 anni da collocarsi mediante private placement. L'emissione e' prevista per il giorno 24 settembre 2025 e le risorse raccolte daranno sostegno al naturale sviluppo delle attivita' societarie.

com-Cog

(RADIOCOR) 28-08-25 18:59:18 (0565)ENE 5 NNNN