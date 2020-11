Aquafil: perde 2,9mln nei 9 mesi, conferma stime 2020 ma contesto incerto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 nov - Aquafil ha chiuso i primi nove mesi del 2020 con una perdita di pertinenza del gruppo di 2,9 milioni, contro un utile di 9,5 milioni nello stesso periodo del 2019. I ricavi si sono attestati a 327,9 milioni (-21,8%), mentre l'ebitda' e' pari a 40,1 milioni (-27%) e il risultato operativo a 161mila euro (da 16,9 milioni). 'Il 2020 si conferma come uno degli anni piu' difficili che il gruppo abbia mai affrontato, con dinamiche in continua evoluzione, in modo profondamente diverso nelle differenti aree di presenza - ha commentato il presidente e a.d. Giulio Bonazzi - In un simile scenario il gruppo ha reagito ancora una volta in modo estremamente rapido e flessibile, perseguendo la politica di protezione della profittabilita' e della generazione di cassa nelle aree piu' a lungo impattate dalla pandemia ma anche sfruttando i segnali di recupero nelle aree dove la domanda ha manifestato una ripresa piu' rapida'. 'I risultati dei nove mesi e l'evoluzione registrata nelle settimane successive - ha aggiunto - sono coerenti con le stime 2020 presentate, pur in un contesto di rinnovata incertezza e minore visibilita' a causa delle nuove misure restrittive introdotte in alcuni paesi: per questo il Gruppo conferma il proprio impegno nella realizzazione dei piani di efficienza lanciati nel 2019 e sta valutando il rafforzamento delle misure di tutela della profittabilita' nei prossimi mesi'. Quanto alle previsioni per i prossimi mesi, quindi, 'il gruppo ritiene le stime in essere per l'esercizio 2020 ancora valide, pur in un contesto caratterizzato da una rinnovata incertezza e minore visibilita''.

