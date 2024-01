Antitrust: ricorre a Tar contro Comune Roma per affidamento Tpl a Atac fino 2027

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 gen - L'Antitrust fara' ricorso al Tar del Lazio contro la decisione del Comune di Roma di procedere all'affidamento in house ad Atac quale modalita' di gestione del servizio di trasporto pubblico locale (non periferico) sul territorio di Roma Capitale, per le annualita' dal 2024 al 2027. Lo comunica l'Autorita' nel bollettino pubblicato oggi. Nel motivare la sua decisione l'Antitrust segnala che, nella procedura utilizzata dal Comune di Roma per l'affidamento del servizio, "la valutazione di molti dei parametri e' assente o non e' comunque corroborata da evidenze documentali idonee a supportarne la fondatezza".

