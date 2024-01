Antiriciclaggio: Uif, in calo le segnalazioni sospette secondo semestre 2023 -2

Forte incremento Sos dalla Pubblica amministrazione (+136%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 gen - Una novita', certamente positiva, dal punto di vista della Uif e' il balzo delle segnalazioni da parte della Pubblica amministrazione: +136% nel secondo semestre dopo anni in cui gli appelli della Uif per una maggiore collaborazione sono caduti tutti nel vuoto. Anche i notai e il Consiglio Nazionale del Notariato hanno aumentato le segnalazioni sospette (+41% nel semestre).

Sotto il profilo della distribuzione geografica, la diminuzione si riflette sull'intero territorio nazionale, a eccezione di Emilia-Romagna, Umbria e Basilicata. Le maggiori contrazioni in valore assoluto si registrano per le segnalazioni da Lazio, Campania, Lombardia e Puglia; in aumento le segnalazioni riferite a operazioni effettuate online (+59,1%), trainate dalle Sos trasmesse dagli operatori del settore dei giochi. Nonostante la lieve diminuzione del numero delle segnalazioni - aggiunge la nota Uif - l'importo complessivo si mantiene in linea con i semestri precedenti, attestandosi sui 51,5 miliardi a fronte dei 52 miliardi del primo semestre 2023 e dei 51,3 miliardi del secondo semestre 2022.

Ggz

(RADIOCOR) 22-01-24 15:58:46 (0489)PA 5 NNNN