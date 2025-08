Anima: Melzi d'Eril, strategia allocazione capitale e cedole non cambiano

Commissioni di gestione attese stabili (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ago - 'Riguardo alla strategia di allocazione del capitale e alla politica dei dividendi, continueremo in linea con quanto fatto in passato. Non ci sono segnali che indicano un cambiamento negativo'. Cosi' Alessandro Melzi d'Eril, ad di Anima Holdig, nel corso della conference call con gli analisti per la presentazione dei conti del primo semestre. 'Daremo indicazioni piu' precise nei prossimi mesi' ha aggiunto sottolineando che 'sulle commissioni di gestione, ci aspettiamo che restino stabili, salvo oscillazioni del mercato azionario - ma questo vale per tutti. Non prevediamo effetti negativi significativi sui margini'.

