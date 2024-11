Ania: Farina, serve risparmio aggiuntivo con sinergia pubblico-privato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 nov - "Sappiamo di quanto risparmio aggiuntivo ci sia bisogno oggi che sarebbe circa il 5% del Pil europeo. In Italia l'esigenza e' ancora piu' forte per via del debito pubblico elevato. Gli investimenti di lunga durata che possono fare le assicurazioni sono preziosi e dobbiamo pensare a fare piu' sinergia tra risorse pubbliche e risorse private. Serve pensare a queste sinergie in termini strategici, cosi' da dare un boost alla crescita del Paese". Lo ha detto Maria Bianca Farina, presidente di Ania, nel corso dell'evento "Il futuro e' nella nostra storia',per gli 80 anni dell'associazione. "I risparmi - ha aggiunto - le compagnie di assicurazioni devono gestirli e dare un rendimento adeguato" e questi risparmi vengono "investiti nell'economia reale. Lo stock oggi e' di circa 1.000 miliardi e all'interno di questo stock c'e' un importo considerevole di titoli pubblici che le compagnie di assicurazione hanno trattenuto, non hanno venduto nel momento della crisi del debito pubblico italiano, rappresentano un fattore di stabilita'".

