Anas: Musumeci (Sicilia), e' pesante e incapace, un problema per l'Italia

Dopo 5 anni autostrada Catania-Palermo ancora interrotta (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Firenze, 22 gen - "L'Anas e' un problema per l'Italia. Non e' piu' un'azienda in grado di far fronte ai propri fini istituzionali. E' diventata pesante e incapace di garantire e rispettare un cronoprogramma". Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci parlando a Firenze al convegno della Cisl su 'Infrastrutture: per lo sviluppo e la crescita del Paese'. "Apprendo con piacere - ha proseguito Musumeci - che a Genova si stia lavorando sul ponte Morandi con le gettate di cemento armato, in un anno: che bello! In Sicilia e' crollato un pilone cinque anni fa e ancora l'Anas non e' stata in condizioni di poterlo rimettere in sesto; e una parte dell'autostrada Catania-Palermo e' interrotta da cinque anni".

Fro

(RADIOCOR) 22-01-20 18:10:58 (0519)PA,INF 5 NNNN