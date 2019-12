Anas: Cda approva due nuove opere per oltre un miliardo di euro -2

Il dettaglio degli interventi in Lombardia e Campania (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 dic - Il progetto definitivo della 'Variante alla Tremezzina' ha un valore di 576 milioni di euro, si estende per quasi 10 km e interessa le localita' di Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo e Griante, in provincia di Como. L'intervento include la realizzazione di quattro gallerie naturali a canna unica (per circa 8,3 km complessivi), tre viadotti e due svincoli (Colonno a sud e Griante a nord). La variante, spiega il comunicato dell'Anas, permettera' un collegamento piu' agevole con la Svizzera, con la Valtellina e con la Val Chiavenna. Il progetto definitivo dell'adeguamento a quattro corsie della strada statale 372 'Telesina' ha un valore di 460 milioni di euro, ha uno sviluppo di 23 km, dallo svincolo di S. Salvatore Telesino al km 37,000 allo svincolo di Benevento al km 60,000. L'intervento include, tra le altre cose, la realizzazione di dieci viadotti (per circa 3 km in totale), una galleria artificiale e otto svincoli. L'adeguamento del tracciato potenziera' il collegamento con il capoluogo provinciale e migliorera' gli standard di guida e di sicurezza.

