Anas: a dicembre pubblicati 25 bandi per 1,7 miliardi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 dic - Prosegue l'impegno di Anas (gruppo Fs Italiane) nell'aumentare la sicurezza della propria rete. Sulla Gazzetta Ufficiale, nel mese di dicembre in corso, sono stati pubblicati 25 bandi di gara, per un totale di circa 1,7 miliardi di euro su tutto il territorio nazionale. Si tratta, spiega la nota, di interventi per il potenziamento e la manutenzione programmata della rete anche attraverso nuove tecnologie nell'ottica di innalzare sempre di piu' gli standard di sicurezza, migliorare l'efficienza e il comfort di guida. Tra gli altri, i bandi riguardano lavori di risanamento strutturale impiantistico delle gallerie del nord Italia del valore complessivo di 130 milioni di euro; lavori per il risanamento e potenziamento delle autostrade A19 'Palermo Catania' e A29 'Palermo Mazara del Vallo' in Sicilia per un importo di 250 milioni di euro; lavori di completamento del terzo lotto dell'Itinerario Bradanico-Salentino della strada statale 7 ter 'Salentina', nel tratto compreso tra la Ssv Taranto-Grottaglie e Manduria, in provincia di Taranto per un importo complessivo di oltre 26,9 milioni di euro; lavori di collegamento tra il bivio di Pesche al km 181,500 della Ss17 'Dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico' e il lotto 1 della Ssv Isernia-Castel di Sangro, in Molise, per un importo complessivo di oltre 146,3 milioni di euro.

Com-Sim

