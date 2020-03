Amplifon: Vita, 2020 iniziato bene, per ora da coronavirus impatto trascurabile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 mar - I primi mesi dell'anno sono stati positivi per Amplifon e per il momento l'impatto del coronavirus 'appare trascurabile'. Lo ha detto l'ad di Amplifon, Enrico Vita, nel corso della conference call di presentazione dei dati. 'Ci aspettiamo un 2020 in solido rialzo', ha detto Vita. Il fenomeno del coronavirus in Europa 'e' esploso solo 10 giorni fa e quindi e' molto recente. Al momento l'impatto per noi appare limitato e trascurabile'. Tuttavia, Vita ha detto che Amplifon ha 'iniziato a lavorare su un piano di emergenza, nel caso le cose dovessero peggiorare nelle prossime settimane, ma e' prematuro dire quali azioni possiamo intraprendere'. Sul fronte dei negozi, al momento uno solo e' stato chiuso, ma 'il 40-45% dei punti vendita e' nelle regioni maggiormente colpite dall'epidemia, cioe' Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna'. Si e' visto nei negozi un rallentamento nell'attivita' in questi negozi, ma 'dobbiamo ricordare - ha sottolineato Vita - che i nostri non sono negozi di massa, in cui c'e' una larga affluenza di clienti nello stesso momento'. La societa' sta comunque pensando a come organizzare le agende degli appuntamenti in modo da avere nei negozi una o due persone al massimo allo stesso tempo'. Nessun impatto, infine, nelle forniture: 'Tutti i produttori in Cina hanno riaperto - ha detto Vita - e comunque la nostra scelta e' sempre stata quella della diversificazione, scelta che si e' mostrata quella giusta'.

