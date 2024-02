Amchor IS - Nel 2024 non ci aspettiamo piu' di due o tre tagli da parte di Fed e Bce - PAROLA AL MERCATO

di A'lvaro Sanmarti'n* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 feb - Anche se l'inflazione continuera' probabilmente a scendere nei prossimi mesi, riteniamo che la Fed non potra' abbassare i tassi di interesse piu' di due o tre volte nel 2024. In primo luogo, perche' l'economia continua a mostrare una crescita molto dinamica, il che potrebbe significare che la politica monetaria non e' cosi' restrittiva come potrebbe sembrare. In secondo luogo, perche' questa forte crescita si verifica in un contesto di disoccupazione molto bassa, il che aumenta il rischio che una domanda robusta possa tradursi in una ripresa delle pressioni sui prezzi. In terzo luogo, perche' un'eventuale ripresa dell'inflazione potrebbe disancorare le aspettative di prezzo dei consumatori e delle imprese. In quarto luogo, perche' non e' del tutto corretto affermare che il significativo calo dell'inflazione degli ultimi mesi si traduce automaticamente in tassi reali significativamente piu' elevati e quindi in una politica monetaria sempre piu' restrittiva. Infatti, dato che le aspettative di inflazione a medio e lungo termine sono rimaste ben ancorate, i tassi reali "ex ante" (calcolati come tasso nominale meno inflazione attesa) non stanno affatto mostrando lo stesso comportamento dei tassi "ex post" (questi ultimi calcolati sulla base dell'inflazione passata).

Allo stesso tempo, non va dimenticato che le condizioni finanziarie dipendono anche da altre variabili come il premio per il rischio azionario o gli spread di credito. Se si tiene conto di questi altri elementi, negli ultimi mesi si e' osservato un notevole allentamento delle condizioni finanziarie.

Non dobbiamo nemmeno perdere di vista il fatto che i prezzi dei servizi sono ancora piuttosto forti e che il significativo calo dell'inflazione di fondo osservato da diversi mesi a questa parte e' dovuto principalmente alla deflazione dei beni che potrebbe non essere sostenibile in futuro. Anche se e' vero che la produttivita' ha chiaramente accelerato nel 2023, e' anche vero che i salari continuano a crescere in modo abbastanza dinamico.

Per quanto riguarda invece l'Eurozona, diversi fattori ci inducono a scommettere su una ripresa della crescita economica nell'area quest'anno. Da un lato, i consumi privati godranno di una spinta non trascurabile: salari in crescita nettamente superiore all'inflazione, livelli di disoccupazione molto bassi in termini storici, situazione di bilancio molto sana da parte delle famiglie. Dall'altro, la fine del processo di aggiustamento al ribasso delle scorte nell'industria potrebbe diventare, prima o poi, un vento favorevole per un settore che e' stato molto depresso per tutto il 2023.

Allo stesso tempo, dal punto di vista della politica economica, i tassi di interesse reali rimangono a livelli moderati e, pertanto, non dovrebbero rappresentare un ostacolo insormontabile per lo sviluppo economico dell'Eurozona quest'anno. Per il resto, in un contesto di crescita economica sana, salari dinamici e calo solo graduale dell'inflazione, riteniamo che la Bce scegliera' di non abbassare i tassi di interesse piu' di due o tre volte nel corso del 2024.

Guardando ai mercati emergenti, molte economie, soprattutto in Asia, continuano a mostrare prospettive incoraggianti, dato che sono di nuovo in grado di crescere nettamente al di sopra della media del mondo sviluppato, in un contesto di notevole stabilita' macroeconomica.

Sul fronte Cina, non escludiamo affatto che Pechino possa sorprendere al rialzo quest'anno, per diversi motivi. Le autorita' monetarie e fiscali sono piu' attive rispetto al 2023, il settore immobiliare, pur continuando ad aggiustarsi al ribasso, difficilmente si contrarra' tanto quanto l'anno scorso. Inoltre, come in Europa, il processo di aggiustamento al ribasso delle scorte potrebbe essere giunto al termine e almeno per il momento, il confronto "geopolitico" con gli Stati Uniti sembra aver perso parte della sua intensita'.

Infine, i dati macro piu' recenti, pur non essendo esaltanti, puntano nella giusta direzione L'economia giapponese continua a fornire il giusto contesto affinche' la BoJ possa portare avanti il processo di normalizzazione della politica monetaria nella prima parte dell'anno. La crescita rimane al di sopra del potenziale, la disoccupazione e' molto bassa, le aspettative di inflazione sono aumentate in modo apparentemente sostenibile, l'inflazione al netto dell'energia e dei generi alimentari e' da tempo al di sopra dell'obiettivo del 2%. Di fatto, l'unico fattore che manca alla BoJ per sentirsi abbastanza tranquilla da iniziare a ridurre il grado di espansione monetaria e' che i salari crescano al di sopra dell'inflazione, cosa che potrebbe verificarsi dopo i negoziati tra sindacati e datori di lavoro di marzo-aprile.

*Chief Economist, Amchor IS.

RED-

(RADIOCOR) 11-02-24 12:49:00 (0330) 5 NNNN