Amazon: nel mirino dell'Antitrust tedesca per abuso posizione di mercato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 17 ago - Amazon e' oggetto di indagine da parte delle autorita' tedesche per presunto abuso della sua posizione di mercato durante la pandemia. L'inchiesta sta esaminando il rapporto di Amazon con i venditori terzi a seguito di una serie di reclami sulla politica dei suoi prezzi. Amazon, aveva gia' risposto a questa accusa sul suo blog, negando qualsiasi tipo di truffa e sottolineando che, anzi, durante la pandemia aveva bloccato diversi rivenditori di disinfettante per le mani e mascherine poiche' avevano "presumibilmente aumentato" i loro prezzi. Il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung e' stato il primo a riportare l'indagine. "Stiamo attualmente valutando se e come Amazon influenzi i prezzi dei rivenditori sul mercato", ha dichiarato in un'intervista al quotidiano il presidente dell' ufficio federale contro i cartelli, Andreas Mundt. La Germania e' il secondo mercato piu' grande di Amazon dopo gli Stati Uniti.

