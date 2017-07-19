Amazon: investira' 35 miliardi dollari in India entro 2030

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 dic - Amazon ha annunciato che quasi raddoppiera' gli investimenti in India per incrementare le esportazioni, creare posti di lavoro e innovare nell'intelligenza artificiale nel Paese piu' popoloso del mondo. "Amazon ha annunciato l'intenzione di investire oltre 35 miliardi di dollari in tutte le attivita' in India entro il 2030, che si aggiungono ai quasi 40 miliardi di dollari gia' investiti nel Paese fino a oggi", ha dichiarato il colosso americano in una nota.

