Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Amazon: investira' 35 miliardi dollari in India entro 2030

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 dic - Amazon ha annunciato che quasi raddoppiera' gli investimenti in India per incrementare le esportazioni, creare posti di lavoro e innovare nell'intelligenza artificiale nel Paese piu' popoloso del mondo. "Amazon ha annunciato l'intenzione di investire oltre 35 miliardi di dollari in tutte le attivita' in India entro il 2030, che si aggiungono ai quasi 40 miliardi di dollari gia' investiti nel Paese fino a oggi", ha dichiarato il colosso americano in una nota.

            bab

            (RADIOCOR) 10-12-25 08:42:27 (0159) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Amazon 196,56 +0,24 9.00.18 196,56 196,56 196,56


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.