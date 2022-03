Amazon: in 2021 creati in Italia 4.500 posti lavoro, +50% rispetto a piano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - Amazon ha creato in Italia piu' di 4.500 posti di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2021, superando del 50% il piano annunciato lo scorso giugno. Oggi in Italia Amazon impiega piu' di 14.000 dipendenti a tempo indeterminato. L'azienda ha piu' che raddoppiato il numero dei suoi dipendenti in Italia dalla fine del 2019, quando impiegava 6.900 persone. Secondo uno studio di The European House - Ambrosetti, che ha analizzato i bilanci delle grandi aziende private in Italia, Amazon e' quella che in termini assoluti ha creato piu' posti di lavoro in Italia negli ultimi 10 anni (tra il 2011 e il 2020). In media, dall'avvio delle attivita' in Italia nel 2010, ogni settimana Amazon ha creato piu' di 24 posti. Il gruppo americano in Italia ha investito 8,7 miliardi di euro dal 2010 al 2020 per sostenere la propria crescita in Italia e per supportare la digitalizzazione delle Pmi. Il dato sui nuovi posti di lavoro "sottolinea il contributo alla ripresa economica del Paese attraverso il nostro Piano Italia", ha detto Mariangela Marseglia, VP Country Manager Amazon.it e Amazon.es, sottolineando che "il sostegno alla crescita dell'economia italiana si concretizza nel supporto alle comunita' locali attraverso sia la creazione di posti di lavoro qualificati in ognuno dei nostri 50 siti sul territorio, sia negli investimenti per la digitalizzazione delle Pmi". Gli investimenti nel digitale, sia pubblici sia privati, "supportano la transizione dell'intero Sistema Paese per cogliere le opportunita' dei mercati globali e creano occupazione. Guardiamo con interesse allo sviluppo di Amazon sul territorio e agli investimenti per la digitalizzazione e la crescita delle Pmi italiane in linea con gli obiettivi del Pnrr", ha detto il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin.

