Amazon: in 2021 creati in Italia 4.500 posti lavoro, +50% rispetto a piano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - Il Mise "ha messo in campo importanti risorse per sostenere la digitalizzazione delle imprese e ridurre il digital divide del sistema produttivo sull'intero territorio nazionale. Con il Piano voucher puntiamo a velocizzare gli investimenti nella banda ultralarga del Paese e cogliere l'opportunita' delle risorse stanziate nel Pnrr", ha aggiunto Pichetto Fratin, sottolineando che "un'attenzione che continuera' ad essere concentrata sulle aziende innovative, anche piccole e giovani, che hanno dato prova di poter fornire un concreto contributo al Paese in termini di nuove idee, creando al contempo nuove opportunita' per fare impresa e generare nuova occupazione". La creazione dei posti di lavoro da parte di Amazon "e' un'ottima notizia per tutto il sistema Paese e dimostra che l'Italia offre importanti opportunita' di investimento per le realta' internazionali. In un momento cosi' delicato, e' importante continuare a consolidare i livelli occupazionali, confermando e addirittura aumentando l'impegno anche nei momenti peggiori della crisi", ha detto il sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, Federico Freni.

