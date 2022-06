Amazon: entro fine anno 3000 nuovi posti di lavoro fissi in Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 giu - Amazon creera' 3.000 posti di lavoro a tempi indeterminato in Italia entro la fine dell'anno, portando cosi' la forza lavoro complessiva dai 14.000 dipendenti del 2021 a oltre 17.000, in piu' di 50 sedi in tutta Italia. Lo ha annunciato oggi il colosso dell'ecommerce ribadendo la propria volonta' di crescita sul mercato italiano. "Sono orgogliosa di confermare il nostro impegno nel supportare l'economia italiana, con la creazione di 3.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato nel nostro paese - dichiara Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it e Amazon.es - Amazon e' diventata una delle piu' grandi creatrici di posti di lavoro in Italia, offrendo all'interno dell'azienda, in tutto il Paese, opportunita' professionali stabili e ben remunerate. E' particolarmente importante sottolineare che si tratta di lavori di qualita', come certificato nel 2021 e confermato nel 2022 dal Top Employers Institute, che premia la qualita' dei luoghi di lavoro, le opportunita' formative e i piani di carriera offerti ai lavoratori in Italia". Secondo i dati forniti da Amazon, nel 2021, grazie a un incremento dei salari legato alla loro regolare revisione, la retribuzione iniziale ammontava a 1.680 euro al mese, l'8% in piu' rispetto alla retribuzione standard fissata dal Contratto nazionale per il settore dei trasporti e della logistica. "Dal 2010 Amazon ha investito oltre 8,7 mld di euro in Italia per la propria crescita e per supportare la digitalizzazione del Paese - aggiunge Lorenzo Barbo, responsabile Amazon Italia Logistica - Investimenti che hanno generato nuovi posti di lavoro di qualita' che stanno contribuendo alla crescita dell'Italia. L'aumento dei posti di lavoro va di pari passo con la crescita della nostra rete logistica: poche settimane fa e' infatti entrato in attivita' un nuovo centro di distribuzione ad Ardea, area metropolitana di Roma, in cui creeremo 200 posti di lavoro entro tre anni.

Inoltre, sempre entro l'anno apriremo il nostro primo centro di distribuzione in Abruzzo, a San Salvo, in cui saranno creati 1.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall'avvio dell'operativita'".

Cop-Com

