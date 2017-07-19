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            (ALT)Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -4-

            VENERDI' 10 luglio ------------------ FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

            DATI MACROECONOMICI - Germania: IPCA a/a finale, giugno. Ore 8,00.

            - Germania: IPCA m/m finale, giugno. Ore 8,00.

            - Germania: CPI m/m finale, giugno. Ore 8,00.

            - Germania: CPI a/a finale, giugno. Ore 8,00.

            - Francia: IPCA m/m finale, giugno. Ore 8,45.

            - Francia: IPCA a/a finale, giugno. Ore 8,45.

            - Francia: CPI m/m Ex Tob, giugno. Ore 8,45.

            - Italia: Istat - Produzione industriale, maggio. Ore 10,00.

            - Cina: nuovi prestiti bancari (flusso), giugno. Ore 10,00.

            - Italia. Istat - Nota sull'andamento dell'economia italiana, maggio e giugno. Ore 11,00.

            ECONOMIA - Bruxelles: riunione Ecofin. Ore 10,00.

            - Nuoro: assemblea 2026 di Confindustria Sardegna Centrale "L'orgoglio del fare, il coraggio di restare". Ore 10,00.

            Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso Auditorium Museo Etnografico.

            - Ponza (Lt): convegno "ARIA" organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori Unindustria. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Maria Anghileri, presidente G.I. Confindustria e vicepresidente Confindustria (in videocollegamento). Presso Grand Hotel Santa Domitilla. Anche in streaming.

            - Seveso (Mb): commemorazione per il 50mo anniversario dell'incidente di Seveso. Ore 10,40. Partecipano, tra gli altri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Presso il Bosco delle Querce.

            Red-

            (RADIOCOR) 03-07-26 19:38:02 (0586) 5 NNNN

              


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