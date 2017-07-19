Altea Green Power: compra progetto ibrido fotovoltaico-Bess in Puglia

Investimento 13 mln, entrata in esercizio entro fine 2027 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 giu - Altea Green Power, attiva nello sviluppo di progetti e nella realizzazione di impianti di 'green energy', ha firmato un accordo per l'acquisto di un progetto ibrido gia' autorizzato, che prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 12 MW abbinato a un sistema di accumulo (Bess) da 8 MW, ad Ascoli Satriano, in Puglia, la cui produzione attesa e' pari a circa 22 GWh annui. Il progetto ha gia' ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione, e l'avvio dei lavori e' previsto tra la fine del 2026 e il primo trimestre del 2027, con l'entrata in esercizio attesa entro la fine del 2027. L'investimento complessivo, comprensivo del prezzo di acquisto del progetto e della costruzione dell'impianto, ammonta a circa 13 milioni di euro e sara' finanziato ricorrendo in parte al debito bancario. "Quest'acquisizione conferma ancora una volta la nostra capacita' di dare esecuzione al Piano Industriale con rigore, disciplina e puntualita'", ha detto l'Ad Giovanni Di Pascale, dicendosi convinto che "questa tipologia di investimenti rappresenti il futuro del settore, offrendo al contempo un contributo strutturale alla stabilita' e alla resilienza del sistema elettrico italiano". L'operazione si inserisce nella strategia delineata nel Piano Industriale 2024-2028 di Altea Green Power, che prevede il progressivo rafforzamento del ruolo di Independent Power Producer (Ipp), affiancando all'attivita' di sviluppo anche la proprieta' e gestione diretta degli asset. La componente di Bess, inoltre, conferisce al progetto un'elevata redditivita' attesa, grazie alla possibilita' di ottimizzare la vendita di energia nelle fasce orarie a maggior valore e di massimizzare i ricavi.

Ars.

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