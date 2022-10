Alstom: contratto da 900 mln con Rfi per fornitura sistema Ertms al Centro-Sud

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 ott - Alstom, leader globale nella mobilita' smart e sostenibile, ha firmato con Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), un accordo quadro dal valore di circa 900 milioni di euro, per la progettazione, consegna e messa in funzione del sistema ERTMS - il piu' evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni oggi disponibile - su larga scala.

Alstom fornira' il piu' recente sistema di segnalamento Ertms Baseline 3 Livello 2 con GSM-R3 e interblocco digitale ACCM4 su 27 linee gestite da RFI nelle regioni Sardegna, Molise, Puglia, Umbria, Lazio e Campania. Il sistema proposto da Alstom risponde alle specifiche tecniche di interoperabilita' richieste dall'Unione Europea ed alle norme CENELEC5 per la sicurezza ferroviaria, garantendo i piu' elevati standard di sicurezza.

"Con questo nuovo contratto, Alstom si riafferma come il player di riferimento del settore ferroviario in Italia.

Essere scelti da RFI per la seconda volta per uno dei progetti chiave del PNRR e' motivo di grande orgoglio per Alstom. Questo dimostra anche l'impegno di Alstom nel fornire all'Italia tecnologie all'avanguardia volte a migliorare l'infrastruttura ferroviaria del Paese, fornendo soluzioni di mobilita' intelligenti e sostenibili a beneficio dei passeggeri', ha dichiarato Gian Luca Erbacci, Presidente Alstom della Regione Europa.

