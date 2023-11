Almawave: nei 9 mesi ricavi +21,2% a 40,2 mln, utile +32,7% a 3,6 milioni

L'ad Sandei: "outlook positivo, focalizzati su crescita" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 nov - Nei 9 mesi del 2023 il gruppo Almawave ha realizzato ricavi in crescita del 21,2% a 40,2 milioni. In aumento anche l'utile netto a a 3,6 milioni (+32,7%). L'ebitda reported si e' attesto a 8,4 milioni di euro (+31,9%). La posizione finanziaria netta al 30 settembre e' positiva per 9,7 milioni di euro.

Per l'amministratore delegata di Almawave, Valeria Sandei, 'i risultati di Almawave al 30 settembre 2023 procedono con solidita', dando continuita' al nostro percorso, in un contesto di mercato che offre grandi opportunita', in Italia e nel mondo. La crescita realizzata nei nove mesi, infatti, e' sostenuta da uno sviluppo del nostro business non solo domestico ma anche orientato ai mercati internazionali come quelli Latam ed Emea - in particolare in Africa - che continuano il percorso di evoluzione, aprendo nuove prospettive. Prosegue inoltre lo sviluppo tecnologico e di innovazione, rivolto ai settori verticali di riferimento, anche grazie alle acquisizioni concluse. Tutti questi elementi ci consentono di confermare un outlook positivo, restando ben focalizzati sul raggiungimento di tutti i nostri obiettivi di crescita'.

