Allwyn Group: +4% a 4,11 mld ricavi netti preliminari 2025, Ebitda a 1,58 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 mar - Allwyn Group, parte di Kkcg, (il gruppo di investimento che ha recentemente lanciato un'offerta pubblica di acquisto parziale su Ferretti Group) archivia il 2025 con ricavi netti preliminari in crescita del 4% a 4,11 miliardi e un Ebitda rettificato pari a 1,58 miliardi (+4%), includendo alcuni effetti non ricorrenti. Il ceo Robert Chvatal ha ricordato in una nota che successivamente alla chiusura dell'esercizio, e' stata completata l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in PrizePicks, principale operatore di fantasy sports giornalieri negli Stati Uniti, operazione che ha segnato l'ingresso di Allwyn nel mercato statunitense dell'intrattenimento sportivo online, 'in rapida crescita'. A ottobre, inoltre, e' stata annunciata la business combination tra Allwyn e Opap, che dara' vita al secondo operatore di lotterie e gaming quotato piu' grande al mondo: 'Attendiamo con interesse il completamento dell'operazione nelle prossime settimane', ha detto il ceo. "La significativa evoluzione compiuta nel corso dell'anno rafforza ulteriormente la nostra piattaforma e ci posiziona favorevolmente per generare valore sostenibile di lungo termine come societa' quotata', ha concluso il top manager.

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(RADIOCOR) 19-03-26 12:49:09 (0336) 5 NNNN