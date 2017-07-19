Allspring: annuncio dei tassi della Fed, taglieranno o no? - PAROLA AL MERCATO

di Matthias Scheiber * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - "Un taglio di 25 punti base da parte del FOMC e' praticamente certo questa settimana, la domanda che (alcuni) investitori si pongono e' se il board assumera' una posizione piu' accomodante e optera' per un taglio consistente (come ha fatto quasi esattamente un anno fa). Il mercato sta scontando una serie di tagli (75 punti base) entro la fine dell'anno e un ciclo di allentamento che proseguira' anche l'anno prossimo: e' evidente che il FOMC si trovi in una situazione difficile. I mercati e l'amministrazione stanno esercitando una pressione crescente sul FOMC affinche' proceda al taglio, ma l'inflazione e l'altra componente del suo 'dual mandate' potrebbero richiedere un approccio piu' prudente, soprattutto perche' sappiamo che il presidente che succedera' a Powell avra' una posizione ancor piu' accomodante. Il nostro scenario di base prevede un taglio, ma con una conferenza stampa cauta, che non sia apertamente aggressiva (come l'ultima del FOMC), ma che indichi chiaramente che l'equilibrio dei rischi e' a favore del mercato del lavoro, senza pero' sottovalutare l'inflazione piu' persistente osservata negli Stati Uniti, soprattutto alla luce dei cambiamenti nella composizione. Si tratta di un compito difficile per il presidente dell'istituto centrale.

'Il mercato del lavoro si e' indebolito per gran parte dell'anno e l'inflazione, che e' stata piu' persistente negli Stati Uniti rispetto agli altri mercati sviluppati (e in effetti anche rispetto ad alcuni mercati emergenti) e' stata comunque accompagnata da una crescita piu' forte. L'edilizia e' uno dei settori che ha attirato l'attenzione degli investitori a causa del rallentamento del mercato immobiliare negli Stati Uniti. La causa sembra da attribuirsi maggiormente a un problema di offerta, dal momento che i salari hanno continuato ad aumentare nonostante il calo dell'occupazione. Il mercato del lavoro ha registrato un indebolimento e durante l'estate abbiamo sicuramente assistito a segnali di un calo della domanda di manodopera.

Cio' rafforza la nostra convinzione che 'sia giunto il momento di concentrarsi su una politica monetaria piu' espansiva'. Riteniamo che la crescita rimarra' stabile per il momento, soprattutto perche' tassi piu' bassi potrebbero contribuire a stimolare il ciclo del credito.

'Un rischio che vediamo e' che il mercato si aspetta una serie di tagli, che sono gia' stati scontati con disinvoltura nel corso di questo ciclo, i rischi di inflazione potrebbero mantenere volatili i mercati valutari e i tassi di interesse immediatamente dopo la riunione, per poi definirsi in una tendenza di medio termine. All'inizio dell'anno si era osservato un netto crollo dei tassi di interesse a 2 anni e del dollaro statunitense, ma questa relazione si e' riaffermata, indicando una focalizzazione sulle componenti cicliche del dollaro. Continuiamo a preferire gli Steepeners (2/30, 5/30) negli Stati Uniti e vediamo prospettive positive per gli asset rischiosi da qui in avanti. Preferiamo in parte l'Equity e la Duration rispetto allo spread. Cerchiamo segnali di rallentamento della crescita della produttivita' e della crescita degli Stati Uniti per realizzare profitti sulle nostre posizioni di rischio. Continuiamo a non preferire il dollaro USA rispetto ai mercati in cui i tassi sono destinati a salire (JPY)".

* Head of Multi-Asset Solutions di Allspring Global Investments

