AllianzGI: Usa, che cosa potrebbe andare bene? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - Preparatevi: la prossima settimana potrebbe essere interessante. Sono in arrivo una marea di dati economici e una lunga serie di importanti annunci di politica monetaria e fiscale.

In Europa, occhi puntati sulla questione del freno all'indebitamento della Germania. Gli investitori vogliono sapere se il probabile futuro cancelliere tedesco, Friedrich Merz, avra' i numeri per allentare le restrizioni fiscali del Paese, una svolta che potrebbe consentire un aumento della spesa pubblica per armamenti e infrastrutture. Nel frattempo, giovedi' 20 marzo la Bank of England potrebbe decidere di mantenere invariati i tassi di interesse dopo i tagli dello scorso mese. Di recente il governatore della banca centrale inglese ha commentato che la guerra commerciale del Presidente Trump potrebbe avere effetti 'considerevoli'. Sul fronte economico, si attendono alcuni importanti report a livello di area geografica, tra cui l'indice del sentiment economico tedesco ZEW, l'indicatore della fiducia dei consumatori dell'area euro e il tasso di disoccupazione del Regno Unito.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, alla mezzanotte di venerdi' 14 marzo e' prevista l'interruzione dei servizi federali non essenziali se il Congresso non raggiungera' un accordo che garantisca il finanziamento del governo. Al contempo, sebbene la prossima ondata di dazi entrera' in vigore solo il 2 aprile, il Presidente Trump potrebbe annunciare a sorpresa novita' riguardanti la guerra commerciale in qualsiasi momento. E' in questo contesto che mercoledi' 19 marzo si terra' la riunione della Federal Reserve statunitense, con i mercati dei future che al momento non prevedono nessuna variazione nei tassi di interesse. Per gli appassionati di economia, la prossima settimana saranno pubblicati anche i dati Usa sulle vendite al dettaglio, sulla produzione industriale e sul segmento residenziale.

Gli investitori asiatici continueranno a seguire gli sviluppi internazionali, mentre si occupano dei principali eventi locali. Ad esempio le decisioni ravvicinate di politica monetaria della Banca del Giappone e della People's Bank of China rispettivamente mercoledi' 19 e giovedi' 20 marzo.

Mentre il Giappone non e' stato ancora coinvolto nella guerra dei dazi, la Cina e' stata gia' colpita due volte dal Presidente Trump e ha iniziato a passare alle contromisure.

In quest'area geografica i dati economici piu' importanti riguarderanno le vendite al dettaglio e la produzione industriale cinesi, le importazioni e le esportazioni del Giappone e l'inflazione CPI giapponese.

