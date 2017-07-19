AllianzGI: tiro alla fune - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - La settimana prossima A questo si aggiunge un tiro alla fune sulla politica monetaria. Nella settimana a venire, e' previsto l'incontro di quasi tutte le principali banche centrali. La Bank of Japan (BoJ) si trovera' probabilmente di fronte al compito meno complesso: la sua traiettoria sui tassi resta cautamente orientata al rialzo, ma con una prudenza tale che dalla riunione di questa settimana non si attendono particolari novita'. Seguiranno poi la Federal Reserve (Fed, mercoledi'), la Bank of England (BoE) e la Bce (entrambe giovedi'). I mercati restano divisi su quale direzione prendera' il tiro alla fune tra 'falchi' e 'colombe'. Come suggeriscono i recenti commenti giunti da Francoforte, la reazione della BCE dipendera' dall'andamento dei prezzi del petrolio e, dunque, dall'evoluzione del conflitto iraniano: se il greggio dovesse rimanere in prossimita' dello scenario base delineato dall'istituto, il tasso sui depositi non dovrebbe subire variazioni. In caso di avvicinamento allo scenario di stress, ci si attenderebbero segnali anticipatori e graduali. In caso di forte balzo dei prezzi, sarebbe invece ipotizzabile una reazione sensibilmente piu' restrittiva da parte dei responsabili della politica monetaria europea.

C'e' inoltre un tiro alla fune sulle prospettive economiche.

Al netto dell'aumento dei prezzi dell'energia, lo scenario di base (che vede un'economia sottoposta a stress test ma tuttavia capace di mostrare resilienza) ha finora trovato conferma. Il flusso di dati macro attesi in settimana dovrebbe chiarire in che misura la guerra in Iran stia gia' pesando sugli indicatori di fiducia e se la corda stia iniziando a tendere verso la stagflazione. In Germania, lunedi' l'attenzione sara' catalizzata dall'indice GfK sulla fiducia dei consumatori, termometro dello stato della domanda privata. Negli Stati Uniti, il Consumer Confidence Index (Cci) del Conference Board offrira' indicazioni sulla propensione alla spesa delle famiglie.

Mercoledi' saranno pubblicati diversi indicatori della Commissione Europea per l'area euro: il Business Climate Indicator (Bci) e l'Economic Sentiment Indicator (Esi) dovrebbero riflettere l'attuale fase ciclica, mentre gli indici relativi a industria e servizi forniranno ulteriori segnali sulle dinamiche dei singoli settori. Il mercato si attende un calo della fiducia dei consumatori. In Cina, l'indice ufficiale dei direttori agli acquisti (Pmi), atteso per mercoledi', dovrebbe mostrare un lieve miglioramento, restando in area di espansione.

Un altro punto di attenzione saranno i dati preliminari sull'inflazione (Hicp) dell'area euro: sia l'indice generale sia quello core sono attesi in lieve rallentamento rispetto alle ultime rilevazioni. Riflettori accesi sull'inflazione anche negli Usa: sia l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (Pce) che la sua componente core saranno fondamentali per comprendere quanto i costi energetici si stiano gia' trasmettendo all'inflazione. Inoltre, la prima stima del PIL statunitense dovrebbe indicare una crescita moderata, mentre le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione offriranno nuove indicazioni sulle dinamiche del mercato del lavoro.

Infine, verso la fine della settimana, il Pmi manifatturiero dell'Institute for Supply Management (Ism) statunitense fornira' ulteriori indicazioni sullo stato di salute dell'industria americana.

Il tiro alla fune continua. Con l'auspicio che prevalga uno scenario di stabilita' economica.

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(RADIOCOR) 26-04-26 13:05:49 (0271) 5 NNNN