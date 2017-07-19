AllianzGI: piegarsi senza spezzarsi, ancora oggi - PAROLA AL MERCATO

di Hans-Jorg Naumer* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 mag - I mercati finanziari sembrano oggi muoversi su un filo sottile: mentre l'economia globale continua a mostrare una notevole resilienza, i venti contrari, in particolare quelli legati ai prezzi del petrolio, si fanno sempre piu' evidenti. Gli investitori operano in un contesto caratterizzato in egual misura da fiducia e cautela: ed e' proprio qui che si gioca la vera sfida delle prossime settimane.

La questione centrale rimane il conflitto in Iran. I mercati hanno imparato a convivere con le tensioni geopolitiche, ma questo non elimina certo i rischi che da esse derivano. Anzi, i recenti sviluppi mostrano come il cessate il fuoco resti estremamente fragile e come non si intravveda ancora la fine della crisi. Ancora piu' rilevante e' il fatto che i rischi legati ai mercati energetici non si sono attenuati: il blocco dello Stretto di Hormuz ha aggiunto un consistente premio di rischio ai prezzi del petrolio, situazione che si riflette sull'inflazione e, in ultima analisi, sulla politica monetaria e sulle valutazioni nei mercati finanziari.

In effetti, negli Stati Uniti l'inflazione si sta rivelando piu' persistente di quanto si prevedeva solo pochi mesi fa, poiche' l'aumento dei costi energetici continua a esercitare pressioni al rialzo sui prezzi. In questo contesto, la crescita economica resta resiliente, anche se non del tutto indenne dagli effetti della guerra in Iran. Negli Stati Uniti la crescita ha subito un rallentamento solo marginale.

Nell'Eurozona, la crescita del prodotto interno lordo (PIL) si e' indebolita, ma solo di poco. 'Piegarsi senza spezzarsi' resta quindi una chiave di lettura efficace per descrivere lo stato attuale dell'economia globale.

Il ciclo di investimenti nelle tecnologie orientate al futuro resta un importante fattore di stabilizzazione. Negli Stati Uniti, in particolare, l'attivita' economica e' sostenuta dalla consistente spesa in infrastrutture e nuove tecnologie, ma nel frattempo aumentano i segnali di raffreddamento del mercato del lavoro. Questa situazione merita particolare attenzione, poiche' storicamente i segnali provenienti dal mercato del lavoro sono anticipatori dei punti di svolta del ciclo economico.

In Europa il quadro e' piu' eterogeneo. L'economia interna e' sostenuta dalla spesa pubblica e dall'aumento degli investimenti, mentre permane l'incertezza politica, anche in relazione alle questioni di bilancio di alcuni Stati membri.

Quanto alla Cina, e' impegnata in un delicato esercizio di equilibrio: dopo una breve ripresa, mostra segnali sempre piu' evidenti di un nuovo indebolimento, a fronte dei quali il governo sta adottando contromisure mirate.

Anche il contesto della politica monetaria e' cambiato: la fase in cui i mercati si attendevano con chiarezza tagli dei tassi sembra, per ora, conclusa. Le banche centrali si muovono con maggiore cautela, monitorando attentamente gli sviluppi ed evitando di assumere impegni espliciti. Per i mercati, questo significa non poter piu' dare per scontato il sostegno di una politica monetaria piu' accomodante.

A complicare il quadro si aggiungono le rinnovate tensioni sul fronte della politica commerciale. Quando il presidente Trump ha annunciato l'intenzione di aumentare al 25% i dazi sulle esportazioni di automobili dall'Unione Europea verso gli Stati Uniti, Washington ha giustificato la decisione dichiarando insufficiente l'attuazione dell'accordo commerciale di Turnberry dello scorso anno. Trump ha invocato la Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, richiamando motivi di sicurezza nazionale: in questo modo, i nuovi dazi non sarebbero soggetti alla recente decisione della Corte Suprema statunitense che, all'inizio di quest'anno, ha bocciato i dazi introdotti tramite l'IEEPA. Dall'introduzione del dazio del 15% nell'aprile 2025, le esportazioni automobilistiche dall'UE verso gli Stati Uniti sono gia' diminuite di circa un terzo, attestandosi su un livello annualizzato di circa 25 miliardi di euro, pari a circa lo 0,1% del PIL dell'UE. L'impatto di questa misura si farebbe sentire soprattutto in Germania, Paese che rappresenta circa due terzi delle esportazioni automobilistiche dell'Unione Europea verso gli Stati Uniti, equivalenti a circa lo 0,4% del PIL tedesco (si veda il nostro grafico della settimana).

Eventuali contromisure da parte dell'UE aumenterebbero ulteriormente i rischi per l'economia.

In questo contesto, l'attuale scenario di mercato puo' essere descritto al meglio come 'piegarsi senza spezzarsi'. La resilienza c'e', ma viene messa sempre piu' alla prova.

*Director, Global Capital Markets & Thematic Research.

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(RADIOCOR) 09-05-26 12:30:48 (0226) 5 NNNN