AllianzGI: piegarsi senza spezzarsi, ancora oggi - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 mag - La prossima settimana seguira' probabilmente la stessa dinamica, mantenendo alta l'attenzione sui dati macroeconomici. Si aprira' con la divulgazione dei dati sull'attivita' economica del terzo trimestre in Giappone; dopo il precedente momentum positivo, i mercati cercheranno i primi segnali di rallentamento dell'economia.

A meta' settimana i riflettori saranno puntati sull'Eurozona: la pubblicazione dei dati definitivi sui prezzi al consumo dara' indicazioni sull'evoluzione delle recenti pressioni inflazionistiche e sull'eventuale emergere di segnali di stabilizzazione.

Giovedi' sara' pubblicato il dato relativo alle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti: l'indicatore fornira' ulteriori segnali sullo stato del mercato del lavoro e sara', come di consueto, attentamente monitorato dai mercati.

Oltre ai nuovi dati sull'inflazione, particolare attenzione andra' anche al livello di utilizzo della capacita' produttiva dell'economia statunitense. La domanda fondamentale e' se l'economia USA riuscira' a mantenersi resiliente o se i venti contrari diventeranno troppo intensi.

*Director, Global Capital Markets & Thematic Research.

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(RADIOCOR) 09-05-26 12:35:03 (0252) 5 NNNN