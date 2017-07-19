AllianzGI: 2026, il mondo si muove a velocita' diverse - PAROLA AL MERCATO

di Hans-Jorg Naumer* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - 2026, l'economia globale entrera' in una fase in cui le certezze di lunga data lasceranno il posto a dinamiche in rapido mutamento: le controversie commerciali, le tensioni politiche e la riconfigurazione della globalizzazione influenzeranno l'andamento dei mercati. Eppure, in questo contesto di volatilita', emerge una sorprendente tendenza parallela: la trasformazione tecnologica trainata dall'intelligenza artificiale sta alimentando un boom di investimenti che sta progressivamente oscurando l'impatto delle turbolenze geopolitiche.

Nel 2026 si profila una nuova divergenza nei ritmi di crescita dell'economia globale. Mentre gli Stati Uniti continuano a fare i conti con pressioni politiche, inflazione persistente e rischi di mercato legati a un'eccessiva concentrazione su pochi titoli azionari, altre aree geografiche stanno mostrando una resilienza inaspettata.

Europa, Cina e India, in particolare, si stanno affermando come poli di crescita alternativi, sostenuti non solo da valutazioni piu' interessanti, ma anche da un chiaro momentum politico e da trend strutturali favorevoli.

Dopo anni di stagnazione, l'Europa sta vivendo un rinnovato slancio nelle politiche economiche. Con la stabilizzazione dell'inflazione, sia la Banca Centrale Europea (BCE) sia la Bank of England (BoE) potrebbero avere margini per ulteriori tagli dei tassi di interesse. Al contempo, molti Paesi (in primis la Germania) stanno effettuando ingenti investimenti in settori quali difesa, infrastrutture e digitalizzazione.

Ne consegue un contesto di mercato europeo caratterizzato da minori rischi di concentrazione nei listini azionari, valutazioni piu' interessanti e un nuovo sostegno fiscale.

'Noioso e' bello': la forza dell'Europa non risiede tanto nell'innovazione audace, quanto nella sua stabilita' di fondo.

L'Asia presenta un quadro piu' sfumato. La Cina continua a confrontarsi con deflussi di capitale, venti contrari sul fronte geopolitico e debolezza del settore immobiliare, ma il governo sta reagendo attivamente con tagli dei tassi, acquisti di azioni e misure mirate per la liquidita' volte a stabilizzare l'economia. Questi interventi stanno dando risultati: le azioni cinesi hanno ripreso slancio dalla meta' del 2024. Le valutazioni rimangono contenute e il posizionamento globale e' ancora limitato, offrendo opportunita' anticicliche agli investitori con un orizzonte di lungo termine, specialmente nei settori innovativi. Di contro, l'India si conferma la storia di crescita piu' evidente tra i mercati emergenti. Il Paese beneficia di una forza lavoro giovane, infrastrutture digitali di livello mondiale e di un ruolo sempre piu' centrale nelle catene di fornitura globali riorganizzate. Come destinazione 'China +1', l'India si sta espandendo rapidamente nei settori farmaceutico, tecnologico, beni di consumo e digitalizzazione. Con oltre 200 societa' quotate con una capitalizzazione superiore ai 5 miliardi di dollari, si e' trasformata in un mercato liquido e ampiamente diversificato, e non puo' piu' essere considerata come una tradizionale economia emergente.

In tutto cio', il mercato obbligazionario e' caratterizzato da evidenti dicotomie. Nonostante le elevate valutazioni di molti segmenti del credito, la solidita' dei fondamentali e la prospettiva di tassi d'interesse piu' bassi sostengono una visione costruttiva. Le obbligazioni dei mercati emergenti appaiono particolarmente interessanti, in quanto queste economie possono beneficiare di un dollaro USA piu' debole e di una disciplina monetaria costante. I titoli governativi europei, in particolare i Bund tedeschi, si confermano un pilastro di stabilita'.

Nel complesso, diventa imprescindibile avere un portafoglio piu' ampio e globalmente diversificato. Sebbene il mercato statunitense rimanga dinamico, i suoi livelli di valutazione e le incertezze politiche non giustificano un posizionamento di sovrappeso. Anche le valute stanno assumendo un ruolo crescente, con il dollaro USA che sta gradualmente perdendo il suo tradizionale status di bene rifugio nelle fasi di crisi.

Il ruolo dei mercati privati, che offrono accesso ad asset meno liquidi, sta acquisendo sempre maggiore rilevanza. Le infrastrutture sono destinate a rimanere una delle fonti di rendimento piu' resilienti, sostenute dalla transizione energetica, dalla digitalizzazione e dal riallineamento geopolitico in corso.

Il 2026 si preannuncia come un anno che costringera' gli investitori a rivedere gli schemi consolidati: se da un lato l'ordine globale si sta frammentando, dall'altro nuove opportunita' si prospettano all'orizzonte. Gli investitori che si impegneranno davvero nella diversificazione, che adotteranno un orizzonte geografico piu' ampio e che sapranno cogliere i trend tecnologici e strutturali scopriranno una vasta gamma di opportunita', nonostante l'incertezza.

*Global Capital Markets & Thematic Research.

Red-

(RADIOCOR) 06-12-25 13:13:51 (0278) 5 NNNN