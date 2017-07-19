AllianceBernstein: Jackson Hole, il simposio non sorprende, rotta dei tassi gia' scritta - PAROLA AL MERCATO

di Eric Winograd * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Il discorso del Presidente Powell a Jackson Hole non ha intaccato le nostre aspettative sulle prossime mosse della Fed. Continuiamo a prevedere un taglio dei tassi di 25 pb a settembre, seguito da ulteriori allentamenti a ottobre e dicembre.

Powell ha sottolineato lo 'strano equilibrio' del mercato del lavoro, evidenziando come shock negativi dal lato dell'offerta - in parte legati ai cambiamenti nella politica migratoria - abbiano finora compensato il calo della domanda di manodopera. Tuttavia, i rischi al ribasso per l'occupazione sono in aumento e le autorita' sono consapevoli che, una volta partita, l'ondata di licenziamenti potrebbe accelerare rapidamente. Sebbene cio' non sia ancora avvenuto, il rischio che accada 'potrebbe giustificare' un adeguamento del tasso di riferimento.

Se la Fed dovesse valutare le proprie politiche solo in base al mercato del lavoro, le ragioni a favore di un taglio sarebbero piuttosto solide. C'e' pero' un'altra variabile da considerare: l'inflazione. Powell ha ribadito che la Fed non intende dare per scontato che i dazi avranno solo un impatto una tantum sui prezzi; un errore che, secondo la banca centrale, non va ripetuto dopo quanto avvenuto nel post-pandemia in relazione alle interruzioni della supply chain. Pur ritenendo che le aspettative d'inflazione di lungo periodo non siano ancora scalfite, Washington preferisce procedere con cautela e basare le decisioni sulla conferma dei dati piuttosto che su ipotesi preventive.

Questo equilibrio fra un mercato del lavoro ancora resiliente ma a rischio e una Fed attenta a non ricreare false convinzioni nelle dinamiche dei prezzi, a nostro avviso, avvalora lo scenario base di una sequenza di tagli dove la velocita' delle manovre dipendera' strettamente dall'evoluzione dei dati sull'occupazione e sull'inflazione: piu' rapida se l'occupazione rallentera' o se le pressioni sui prezzi si attenueranno, piu' prudente se il mercato del lavoro rimarra' solido o se l'inflazione rialzera' la testa.

Per ora continuiamo a stimare tre riduzioni quest'anno e ulteriori aggiustamenti all'inizio del 2026, pur ribadendo che ogni previsione e' fortemente dipendente dall'esito dei dati.

Dal punto di vista dei mercati, l'apertura verbale di Powell verso la possibilita' di tagli puo' aver innescato reazioni di breve termine, ma saranno i prossimi dati sul lavoro e sull'inflazione a fornire la vera prova di quanto annunciato sul palco di Jackson Hole.

