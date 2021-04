Alitalia: Zingaretti a Draghi, no a trasformazione in piccola compagnia aerea

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 apr - 'Le notizie stampa che leggiamo in queste ore sul destino di Alitalia destano grande preoccupazione. Non possiamo accettarne la trasformazione in una piccola compagnia aerea, con una drastica riduzione del personale e della flotta. Noi riteniamo che si debba lavorare per il futuro di Alitalia con coraggio e ambizione: serve un progetto che non diminuisca, ma al contrario che incrementi le attivita''. Cosi' il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti in una lettera inviata oggi al Presidente del Consiglio Mario Draghi e al Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti.

"La Regione Lazio - afferma Zingaretti - continua a credere nelle potenzialita' di una compagnia di bandiera che possa svolgere non solo un servizio dentro i confini nazionali, ma soprattutto verso l'Europa e resto del mondo, cosi' da salvaguardare anche le alte professionalita' gia' presenti, l'occupazione, l'innovazione e la crescita del Paese".

