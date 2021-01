Alitalia: Cisl, piano industriale inadeguato, fare chiarezza su futuro compagnia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 gen - Bisogna fare chiarezza sul futuro della nostra compagnia di bandiera. Il piano industriale di Alitalia appare del tutto inadeguato e non chiarisce alcuni nodi fondamentali'. Lo dichiarano in una nota congiunta la Segretaria generale Cisl, Annamaria Furlan ed il Segretario Generale della Fit Cisl, Salvatore Pellecchia. 'E' sicuramente vero che in questo momento tutte le compagnie aeree hanno gli aerei a terra, cosi come e' altrettanto vero che le varie autorita' sanitarie chiedono di limitare gli spostamenti in aereo. Ma pur con queste attenuanti , il piano industriale di Alitalia appare poco ambizioso, perche' non punta abbastanza sulle tratte piu' redditizie, quelle di medio e lungo raggio, e perche' mostra una totale disattenzione verso il cargo, che in questo momento e' diventato redditizio visti i volumi di merci trasportati con questa modalita', con un conseguente aumento delle tariffe. Inoltre non sono chiare le strategie organizzative: non si capisce cosa si vuol fare del polo manutenzione e dell'handling. Altro tema su cui non c'e' stato ancora un momento di confronto efficace e' quello della gestione del personale attualmente in carico all'azienda in amministrazione straordinaria. Lo ricordiamo: sono 10.242 lavoratrici e lavoratori, tutti qualificati. Attendiamo dunque di aprire presto un confronto con i Ministeri interessati, cioe' Economia, Sviluppo, Trasporti e Lavoro per affrontare anche le altre vertenze aperte del trasporto aereo come quella di Air Italy'.

