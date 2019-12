Alitalia: alle 20 convocato Consiglio dei ministri con Dl su prestito ponte

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 dic - Il Consiglio dei ministri e' convocato per oggi alle ore 20 a Palazzo Chigi, per l'esame di un decreto legge con "Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto" da Alitalia (Presidenza - Economia e finanze - Sviluppo economico). All'ordine del giorno, informa una nota, anche un Dpcm sul Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; Provvedimenti di Protezione Civile per l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei mesi di ottobre e novembre 2019; Deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio della Repubblica d'Albania.

