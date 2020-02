Alibaba: Ceo, impatto negativo virus su societa', Cina e economia globale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 feb - Piu' nel dettaglio, ha detto Zhang, ci potra' essere un impatto negativo sulle attivita' commerciali della societa', dal momento che i rivenditori "non stanno lavorando in modo normale e un significativo numero di pacchi non sara' consegnato nei tempi previsti". Questo "potra' porre problemi di breve termine su tutte le attivita', con ricadute negative sul fatturato e un impatto sulla crescita che potrebbe essere significativamente negativo", ha aggiunto il direttore finanziario Maggie Wu. In un momento in cui varie aziende straniere stanno riducendo o fermando le proprie attivita' in Cina, Zhang ha detto che Alibaba "ha fatto tutto il necessario per tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti attraverso una politica lavorativa flessibile e lavoro da remoto". La mission della societa' "e' stata, e' e sara' aiutare i venditori a superare questo periodo difficile", ha spiegato Zhang, sottolineando che l'epidemia "provoca problemi di breve termine, ma anche opportunita' create dalla forza del cambiamento" e il gruppo sta "monitorando i problemi e identificando le opportunita' man mano che la situazione evolve".

Ars

(RADIOCOR) 13-02-20 16:09:52 (0480) 5 NNNN