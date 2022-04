Alfonsino: accordo con app Taporty per potenziare rete ristoranti centro-sud

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 apr - Alfonsino, pmi specializzata nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, comunica di aver sottoscritto un accordo con B-twins, societa' titolare dell'app di food delivery Taporty operante nel Lazio, Campania e Umbria. Con questa nuova partnership, in alcune citta' target di Alfonsino ed in particolare a Giugliano in Campania, Perugia, Terni e Sesto Fiorentino, si legge in una nota, la B-Twins cooperera' attivamente al fine di permettere ad Alfonsino di sottoscrivere nuovi accordi commerciali e quindi aumentare l'offerta ed il numero ristoranti sulla propria app. Carmine Iodice, amministratore delegato di Alfonsino, ha commentato: 'Con questo nuovo importante accordo commerciale, Alfonsino rafforzera' maggiormente la posizione di leadership nel centro-sud Italia per il segmento del food delivery e consentira' l'attivazione di un nuovo importante centro come quello della citta' di Perugia.

Alfonsino arricchira' cosi' il nuovo ventaglio d'offerta che attualmente i nostri clienti possono trovare in queste regioni. Ci auspichiamo che entrare in nuove aree del territorio nazionale ci permettera' di creare nuove sinergie rafforzando ulteriormente la posizione di Alfonsino, quale miglior player italiano attivo e capillarmente presente sul territorio'.

