A.L.A: finanziamento di 7mln da Cdp con Garanzia Italia di Sace -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 ago - Nunzio Tartaglia, responsabile Cdp Imprese ha cosi' commentato: 'L'operazione appena conclusa con A.L.A. conferma da un lato l'attenzione di Cdp nel sostenere le migliori Mid-Cap italiane su tutto il territorio nazionale e dall'altro il forte coinvolgimento nel supportare filiere strategiche per l'economia del nostro Paese quale l'aerospazio. Affiancare aziende come A.L.A. nel percorso di crescita e consolidamento della propria quota di mercato e della propria competitivita' anche in ambito internazionale risponde agli obiettivi strategici del nostro Piano Industriale 2019-2021'

Fulvio Scannapieco, presidente di A.L.A, ha dichiarato: 'Da alcuni anni il nostro gruppo e' impegnato in un percorso di miglioramento e crescita e il segnale di fiducia di Cdp e Sace nel nostro modello di business ci rende particolarmente orgogliosi. L'operazione appena conclusa ci supporta nello sviluppare in sicurezza le direttive del nostro Piano strategico, che prevede un ulteriore consolidamento nel mercato domestico e importanti progetti di crescita per rendere ancora piu' capillare la nostra presenza nei mercati internazionali.' Simonetta Acri, Chief mid market officer Sace ha commentato: 'Siamo felici di aver dato il nostro supporto ad una realta' come A.L.A. eccellenza della filiera dell'aerospazio per rafforzare il suo posizionamento sul mercato internazionale nel quale si misura con successo da oltre 40 anni. Con quest'operazione Sace, in sinergia con Cdp, conferma il suo impegno al fianco delle aziende italiane che operano in un contesto complesso e affrontano le sfide attuali guardando al futuro con impegno per sostenere la ripartenza del nostro Paese'.

