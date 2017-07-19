Airbus: nuovo outlook, Ebit adjusted a 12-13 mld nel 2029, buyback da 5 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Farnborough, 21 lug - Airbus presenta un nuovo outlook di medio termine nel corso di un Business Update per investitori e analisti in corso a Londra.

Il gruppo aerospaziale indica un obiettivo di Ebit Adjusted compreso tra 12 e 13 miliardi di euro nel 2029, basato su un'ipotesi di cambio euro/dollaro a 1,22. Airbus conferma inoltre l'obiettivo di conversione di cassa attorno a 1 su un orizzonte di cinque anni. Sul fronte della remunerazione degli azionisti, il Consiglio di amministrazione ha approvato un programma di buyback da 5 miliardi di euro in tre anni, la cui esecuzione sara' soggetta alla continua approvazione degli azionisti. La guidance 2026 resta invariata. "Mentre acceleriamo su tutti i nostri business, lavorando per soddisfare la forte domanda per il nostro portafoglio di soluzioni civili e militari innovative, le nostre priorita' sono chiare", ha detto il ceo di Airbus, Guillaume Faury. "La nostra traiettoria alimenta la nostra crescita profittevole, creando valore per clienti, dipendenti, partner e azionisti, mentre continuiamo a essere pionieri di un'aerospazio sostenibile per un mondo sicuro e unito".

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(RADIOCOR) 21-07-26 18:51:45 (0611) 5 NNNN