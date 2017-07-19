Airbus: Delta Air Lines ordina 31 nuovi aerei per rotte di lungo raggio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 gen - Delta Air Lines ha effettuato un ordine ad Airbus per 31 aerei di ultima generazione, tra cui 16 A330-900 e 15 A350-900. Una volta consegnati, la flotta widebody di Delta arrivera' a 55 A330neo e 79 A350. 'Mentre espandiamo la nostra presenza internazionale e prepariamo la flotta a servire mercati di lungo raggio in espansione, questi aeromobili amplieranno le nostre capacita' e la nostra offerta premium', ha dichiarato Ed Bastian, amministratore delegato di Delta Air Lines.

'Apprezziamo la nostra partnership di lunga data con Airbus e con questi aeromobili widebody otterremo ulteriori efficienze operative e vantaggi economici a lungo termine negli anni a venire', ha aggiunto il manager. 'La rinnovata fiducia di Delta sia nell'A330neo che nell'A350 e' una testimonianza della nostra partnership duratura e dell'eccellenza delle prestazioni della famiglia widebody di Airbus', ha dichiarato Benoit de Saint-Exupery, vicepresidente esecutivo vendite della divisione aerei commerciali di Airbus. 'Questi aerei offrono l'autonomia, la capacita' e l'esperienza di una cabina premium di cui Delta ha bisogno per espandersi in nuovi mercati e collegare piu' parti del mondo', ha continuato. Delta Air Lines ha attualmente oltre 500 aeromobili Airbus appartenenti a tutte le famiglie di prodotti Airbus, dall'A220 all'A350-900. L'attuale portafoglio ordini Airbus di Delta Air Lines ammonta a circa 200 aeromobili, tra cui l'A350-1000.

