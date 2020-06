Air Italy: De Micheli, mai detto che Alitalia la comprera', interesse per asset

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 giu - 'Non ho mai detto che Alitalia si sarebbe comprata Air Italy: ho esplicitato che alcuni asset oggi in mano al liquidatore, per il tipo di strategia e di mandato che daremo alla governance della newco Alitalia probabilmente potrebbero diventare interessanti ma ho parlato avendo in testa alcuni asset molto specifici'. Lo ha chiarito la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, in audizione davanti alla commissione Trasporti della Camera. Ad ogni modo per Air Italy De Micheli ha assicurato 'massima attenzione alla situazione industriale', con gli ammortizzatori sociali che saranno prolungati fino alla fine dell'anno e la possibilita' di concedere ai lavoratori 'la giusta opportunita' di ricollocamento, soprattutto in Lombardia e Sardegna'.

