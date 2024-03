Aipb: parte la quarta edizione del master in private banking

Il corso durera' 9 mesi e coinvolgera' 150 relatori (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 3 mar - Parte domani la quarta edizione del master in private banking promosso da Aipb (Associazione italiana private banking). Si tratta di un percorso di alta formazione che, spiega una nota, ha l'obiettivo di avvicinare neolaureati e laureandi al mondo del lavoro nel private banking e che ha registrato, nelle passate edizioni, un tasso di impiego del 90% dopo lo stage per i suoi candidati. Il master ha la durata di nove mesi. I primi tre mesi, che termineranno il 31 maggio, saranno dedicati alla didattica per un totale di oltre 250 ore d'aula. Vedranno alternarsi oltre 150 relatori, inclusi docenti universitari, rappresentanti dell'industria, docenti provenienti da studi professionali, asset manager, insurance company ed esponenti del mondo fintech, che porteranno la loro esperienza ad integrazione delle conoscenze acquisite in Universita' con la realta' del mondo del lavoro. A partire dal 10 giugno seguiranno sei mesi di formazione grazie ad uno stage garantito e retribuito presso operatori di private banking in Italia.

