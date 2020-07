Aim Italia: Ir Top Consulting, 127 societa' quotate, giro d'affari 2019 a 5,6 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 lug - Le societa' quotate su Aim Italia sono 127, a fine 2019 il giro d'affari complessivo delle societa' quotate su questo mercato e' stato pari a 5,6 miliardi di euro, con una crescita media del 17% (5 miliardi nel 2018). La capitalizzazione totale ammonta a 5,8 miliardi di euro. Le Ipo su Aim Italia hanno raccolto 3,9 miliardi di euro, cui si aggiungono 920 milioni raccolti da mercato secondario. Sono alcuni dei dati raccolti nell'Osservatorio Aim realizzato da Ir Top Consulting. Nel 2019, il 77% delle societa' quotate su Aim Italia ha registrato una crescita dei ricavi, l'85% ha un ebitda positivo e il 73% ha chiuso l'anno in utile. Il 73% delle societa' ha un fatturato superiore ai 50 milioni di euro e l'8% supera i 100 milioni. Le societa' che distribuiscono un dividendo nel 2020 sono 19 per un ammontare complessivo di 55 milioni di euro (erano 70 milioni nel 2019), con un dividend yield medio del 2,3% (2,7% nel 2019). I lavoratori impiegati in queste societa' sono 20.200 a fine 2019, +13% sul 2018, quando i dipendenti erano circa 19.300. I settori che occupano in media il maggior numero di lavoratori sono Industria (41%), Tecnologia (15%), Servizi (10%), Moda e Lusso (8%). Come presenza su questo listino, le societa' tecnologiche sono il 17%, seguite da quelle industriali (17%), finanza (incluse 3 Spac, il 15%), media (14%), servizi (10%), energia e rinnovabili (7%). Come provenienza geografica, il 38% delle imprese su Aim sono lombarde, il 14% dell'Emilia Romagna, il 12% del Lazio e l'8% sono societa' venete.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 23-07-20 14:56:41 (0392) 5 NNNN